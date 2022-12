A Ferrara rilievi con georadar per il palco di Springsteen

Procedono i lavori per l'allestimento del parco urbano e le verifiche ambientali e di sicurezza in vista del concerto di Bruce Springsteen con la E Street Band a Ferrara, il 18 maggio 2023. Grazie ad un georadar 3D, sono cominciate le analisi preliminari: un rilievo del terreno sottostante per l'individuazione di eventuali sottoservizi e per il posizionamento del palco. Ad essere incaricata è stata la società Esplora Srl, spin-off dell'ateneo di Trieste. Con il personale della società triestina erano presenti anche i tecnici del servizio infrastrutture del Comune di Ferrara e quelli dello studio Sigfrida. Il percorso del georadar 3D è stato tracciato con l'ausilio di una vernice ad acqua ecocompatibile e sicura. La strumentazione - spiegano i tecnici - consente di acquisire immagini tridimensionali fino a circa 3 metri di profondità dando all'operatore una mappatura completa di tutto il sottosuolo. Il sistema - di ultima generazione - ricostruisce in grafica tridimensionale la stratificazione sotterranea rilevando oggetti, corpi, cavità, grotte. (ANSA).