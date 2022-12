Pugilato: a Santo Stefano a Bologna 4 donne sul ring

Quattro donne sul ring, protagoniste dei combattimenti tra professionisti nel tradizionale appuntamento con il Santo Stefano della Boxe a Bologna. Sarà il 26 dicembre all'impianto Baratti, organizzato da Aics Bologna e Pugilistica Tranvieri. La manifestazione, che quest'anno coinvolgerà tutte le società dilettantistiche di Bologna e della provincia, vedrà due incontri professionisti e otto dilettanti, a partire dalle 16.30 in piazzale Baldi 1.

La riminese Diletta Cipollone sfiderà la serba Dragana Golic per i Super Gallo, mentre la bolognese Pamela Noutcho Sawa combatterà con la serba Aleksa Vujovic. Pamela, originaria del Camerun e infermiera al pronto soccorso dell'Ospedale Maggiore ha ottenuto da pochi mesi la cittadinanza italiana.

I match tra dilettanti sono invece: Bruno Federico del Circolo Dozza vs Uez Daniel di House of boxe - 63,5 kg, junior; Xhu Zhu di Boxing Club vs Baldassarri Lorenzo di Boxe Lugo - 81 kg, elite; Pirazzi Luca di Asd Team Bruzzese vs Fafiadis Alessandro della Pugilistica Navile - 71 kg, elite; Tortorella Mattia di Sempre Avanti vs Liam Sing Nloga di House of Boxe - 63,5 kg, elite; Raza Hamed di Circolo Dozza vs Maatougui Hamdi di Bolognina Boxe - 67kg, elite; Houanti Ismail di Circolo Dozza vs Piscitelli Manfredi De Vito di Boxing Club - 75kg, elite 7; Badiali Talisa di Circolo Dozza vs Jabir Mariem di Regis - 52 kg, elite; Parwaz Sdankzi di Bolognina Boxe vs Alderighi Nicolò di Sempre Avanti - 60kg, elite. (ANSA).