Automotoretrò lascia Torino e si sposta alla fiera di Parma

(ANSA) - TORINO, 20 DIC - La 40esima edizione di Automotoretrò sancisce un nuovo inizio: la storica fiera che riunisce ogni anno collezionisti, professionisti, espositori e appassionati di vetture d'epoca si trasferisce alle Fiere di Parma dal 3 al 5 marzo 2023, in concomitanza con Mercanteinfiera.

"Abbiamo provato in tutti i modi a far rimanere la manifestazione a Torino, dove è nata nel 1982, ma non ci sono più le condizioni. Siamo quindi lieti di annunciare il trasferimento nell'innovativo polo fieristico parmense che, insieme alle istituzioni del territorio ci aiuterà a far crescere ancora di più Automotoretrò. La scelta è ricaduta su Parma anche per il suo valore strategico come snodo tra Centro Italia e Nord Est: l'obiettivo è di entrare nei cuori di tutti gli appassionati che ancora non ci conoscono" spiega l'organizzatore Beppe Gianoglio. (ANSA).