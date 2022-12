Aggredita da grosso cane nel Parmense 'salvata' da Carabinieri

(ANSA) - BOLOGNA, 18 DIC - Aggredita e ferita da un Rottweiler, insieme al suo cane di piccola taglia. E' quanto accaduto a S. Polo di Torrile, nel Parmense, ad una signora 'salvata' dall'intervento dei Carabinieri di Colorno, dopo essere stata colpita alle braccia dal grosso cane scappato poco prima dal giardino della sua abitazione. A far intervenire i militari è stata proprio la donna che, al telefono ha dato l'allarme, con i latrati di cani in sottofondo, urlando in preda al panico senza riuscire a fornire elementi utili a localizzare il luogo dell'aggressione, indicata, invece, grazie alle chiamate di altri testimoni.

Al loro arrivo nella zona industriale della cittadina emiliana, due uomini dell'Arma hanno trovato la signora - con un cane di piccola taglia in braccio - impegnata a tenere a distanza un Rottweiler di grossa stazza e ferita alle braccia, sanguinanti come il piccolo cagnetto morsicato più volte. I militari, ingaggiando una vera e propria colluttazione con l'esemplare pronto ad azzannare, sono riusciti a mettere al sicuro la donna e il suo cane, facendoli accomodare sul sedile posteriore della 'gazzella' di servizio mentre altri carabinieri, giunti sul posto, hanno tenuto fermo il Rottweiler - tranquillizzatosi, in un angolo della strada, tra un cancello e un muro - poi riaffidato al proprietario dal giardino della cui abitazione, poco distante, era fuggito.

La donna aggredita, condotta all'ospedale di Parma, è stata trattenuta in osservazione per le valutazioni specialistiche delle lesioni riportate agli arti. Il suo cagnetto, per quanto gravemente ferito, si è a sua volta salvato. (ANSA).