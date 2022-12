A Bologna in corso sgombero di edificio occupato da collettivo

A Bologna è in corso lo sgombero degli occupanti del collettivo 'Infestazioni' in via Stalingrado 31. Mentre alcuni si sono asserragliati in una struttura per bambini su un albero fuori dall'edificio, un gruppo ha aggredito verbalmente i cronisti sul posto. Lungo via Stalingrado sono schierati una decina di blindati delle forze dell'ordine, oltre a una trentina di membri dei collettivi. Gli agenti stanno intervenendo all'interno dell'edificio. (ANSA).