Teatro: Natale con Ale & Franz al 'Celebrazioni' di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 08 DIC - Ale e Franz (Alessandro Besentini e Francesco Villa) tornano al Teatro Celebrazioni di Bologna il 9 e 10 dicembre alle 21 con il loro nuovo spettacolo, divertente ma che allo stesso tempo fa riflettere, "NatAle & Franz Show", classico natalizio, come suggerisce il titolo. Sul palco, assieme alla celebre coppia, anche una band composta da Luigi Schiavone, Fabrizio Palermo, Marco Orsi, Francesco Luppi e la voce di Raffaella Spina.

Il duo comico Ale & Franz si è formato nel 1995 giungiendo alla ribalta negli anni 2000 con la partecipazione al programma televisivo Zelig; da allora hanno preso parte a vari show TV di successo, oltre a recitare in molti film e spettacoli teatrali.

"NatAle & Franz Show è il classico spettacolo di Natale fatto di divertimento, pezzi di repertorio, musica dal vivo, canzoni e soprattutto, risate, tante risate. - Spiegano Besentini e Villa - Sarà uno spettacolo per passare le feste di Natale insieme.

Una serata tra amici, leggera, rilassante, spensierata. In scena noi, Ale, Franz, e la nostra comicità, la più classica, con i pezzi che ci hanno accompagnato e a cui ci siamo più affezionati in questi quasi trent'anni di strada percorsa insieme. E poi… Per essere davvero unico e speciale, lo spettacolo di Natale aveva bisogno di una ciliegina sulla torta, anzi di un candito sul panettone. Con noi, ci sarà un ospite, un caro amico, una persona speciale, artista meraviglioso, con cui sarà davvero un piacere condividere la scena: Enzo Iacchetti". (ANSA).