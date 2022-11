Infila la testa della moglie nel forno, 60enne arrestato

Ha infilato la testa della moglie nel forno, prendeva a cazzotti la figlia e la minacciava di sgozzare il cane puntandogli un coltello alla gola. Sono alcuni degli episodi di maltrattamento in famiglia dei quali è accusato un 60enne di Castellarano, nel comprensorio ceramico reggiano, arrestato stamattina dai carabinieri proprio alla vigilia della giornata internazionale contro la violenza sulle donne. La procura di Reggio Emilia ha chiesto e ottenuto dal gip del tribunale l'applicazione della custodia cautelare in carcere. Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, l'uomo maltrattava la moglie 60enne e la figlia 35enne almeno da due anni, per futili motivi. (ANSA).