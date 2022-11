Maltempo: mareggiate eallagamenti su costa Ravennate e Ferrarese

(ANSA) - BOLOGNA, 22 NOV - Allagamenti stradali, a seguito dii mareggiate sul litorale ravennate e ferrarese. Episodi di "ingressione marina", osserva il Comune di Ravenna si registrano a Casalborsetti, Marina di Ravenna, Punta Marina, Lido Adriano e Lido di Savio. L'Amministrazione ha attivato il Coc -Comitato operativo comunale e, viene spiegato, "sta intervenendo secondo necessità, chiudendo le strade e posizionando sacchi di sabbia ove necessario, con il supporto della Polizia locale, della ditta Sistema, dei volontari di Protezione civile". Nel Ferrarese, evidenziano i Carabinieri, dalla mattinata si registrano segnalazioni da Giro e Lido di Pomposa per allagamenti dovuti alle piogge abbondanti e alle mareggiate.

Fino alla mezzanotte di oggi, è attiva una allerta meteo 'gialla', per vento e criticità costiera, emessa dall'Agenzia regionale di protezione civile e da Arpae Emilia-Romagna. In particolare l'allerta prevede sulla costa venti di burrasca da nord-est con possibili, temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore. (ANSA).