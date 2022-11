Cane finisce in uno scolo fognario, Vvf lo salvano

(ANSA) - BOLOGNA, 19 NOV - Nuovo intervento di salvataggio di un cane da parte dei vigili del fuoco nel Bolognese. E' successo nel primo pomeriggio a Castel de' Britti, sul primo Appennino. I proprietari di un meticcio di nome Joy hanno chiamato il 115 perché il loro cane era finito in un fosso pieno di fango, dal quale non riusciva a risalire. Si trattava infatti di uno scolo fognario che, a causa della pioggia, si stava riempiendo di acqua.

L'animale era in serie difficoltà ma il tempestivo intervento dei pompieri del distaccamento di San Lazzaro, sul posto con una squadra di sommozzatori del comando di Bologna, ha permesso di salvare Joy, che è stato recuperato e riaffidato ai proprietari. Nei giorni scorsi, a San Lazzaro, vigili del fuoco e polizia locale avevano soccorso e recuperato un cane finito tra i rovi sotto il ponte sul torrente Savena. (ANSA).