Sportello Antiusura Cento, presentata convenzione con Fider

(ANSA) - BOLOGNA, 17 NOV - Annunciata lo scorso maggio, nell'ambito dello Sportello Antiusura realizzato dal Comune di Cento, nel Ferrarese, è stata ufficialmente presentata la convenzione stretta con Fider-Confidi Regionale e con la Fondazione 'Interesse Uomo', diretta da Don Cozzi. Nel dettaglio la convenzione è rivolta alle Pmi o Start Up attive da almeno due anni classificate ad elevato rischio finanziario con prospettive residuali positive.

In particolare, verificato il merito creditizio delle aziende, Fider, attingendo al Fondo Antiusura del Mef, "mette a disposizione linee di credito dai 20 ai 40.000 euro da restituire in 60 mesi per investimenti, liquidità, consolidamento innovazione". (ANSA).