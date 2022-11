Anziano muore travolto da un treno a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 17 NOV - Un uomo è morto questa mattina a Bologna, travolto da un treno al passaggio a livello di via Zanardi. A investire la vittima - un anziano ancora in corso di identificazione - è stato il Freccia Argento 8801 Venezia-Lecce.

In base alle prime informazioni, potrebbe essersi trattato di un incidente avvenuto durante un tentativo di attraversare i binari, nonostante i segnali luminosi e sonori e le sbarre abbassate. L'anziano aveva con sé una busta della spesa, fatta poco prima in un supermercato poco lontano.

Il convoglio si è fermato ed è stata interrotta per un paio di ore la circolazione sulla tratta Bologna-Castel Maggiore, con effetti sulla mobilità ferroviaria per treni del trasporto Regionale. Non è stato invece sospeso il traffico sulla linea Bologna-Padova-Venezia, per la quale i treni a lunga percorrenza sono stati deviati su percorsi alternativi. Ci sono stati rallentamenti compresi tra 10 e 50 minuti per 3 treni Alta Velocità e 4 Regionali. (ANSA).