La Parsons Dance in tournée in Italia fino al 16 dicembre

Dopo i rinvii dovuti all'emergenza pandemica, l'attesissima tournée italiana della compagnia americana Parsons Dance finalmete si concretizza fino al 16 dicembre. Dopo un'anteprima a Biella il 3 novembre, lo spettacolo, che affianca i brani più iconici e amati della compagnia a due nuove coreografie che proprio in Italia faranno il loro debutto, sarà a Parma (il 4), a Roma (8-13), San Severo (17), Brindisi (18), Bari (19), Milano (dal 25 al 27), Genova (29), Torino (30), Como (2 dicembre), Vicenza (3), Padova (4), Trieste (5), Cremona (6), Bologna (7), Ferrara (9), Bergamo (10), Assisi (13), Legnago (15) e Venezia (dal 16 al 18 dicembre).

Al Teatro Regio di Parma la Parsons Dance inaugura l'edizione 2022/23 della rassegna dedicata alle grandi compagnie di danza italiane e internazionali, ParmaDanza. Fondata dal coreografo David Parsons nel 1985 e dal lighting designer Howell Binkley, la compagnia statunitense è tra le più riconosciute a livello internazionale per il suo spirito energico e inclusivo, vantando tournée in tutti e cinque i continenti, in 30 paesi e più di 445 città. Durante il nuovo tour italiano presenterà, oltre ai brani amatissimi del suo repertorio, tra cui 'Caught', l'iconico assolo che fonde movimento, arte e tecnologia sulle musiche di Robert Fripp, due nuove coreografie originali che faranno il loro debutto proprio: 'The Road', la storia di un viaggio rievocato con il flusso continuo di movimento dei ballerini sulle note di Yusuf/Cat Stevens, e 'Balance of Power', assolo creato da David Parsons per la ballerina Zoey Anderson in collaborazione con il compositore e percussionista Giancarlo De Trizio, in cui su ritmi percussivi, in un incedere che si ispira al Boléro di Ravel, si misura la resistenza e il controllo del danzatore. La missione della Parsons Dance è presentare al pubblico di tutto il mondo delle coreografie che siano stimolanti e, attraverso programmi educativi e di sensibilizzazione, sostenere la danza come forma d'arte. Oltre al lavoro coreografico e alle performances, Parsons Dance offre, infatti, percorsi di formazione, prove aperte, workshop rivolti ad allievi di scuole di danza e a ballerini emergenti. (ANSA).