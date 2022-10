Aleksandr Dugin ospite in streaming a un incontro a Modena

Aleksandr Dugin interverrà sabato 29 ottobre in collegamento streaming a un incontro pubblico organizzato a Modena da associazioni che si richiamano al movimento internazionale 'eurasiatista', di cui lo scrittore e filosofo russo è il principale ideologo.

L'incontro, dal titolo 'Darya Dugina, il pensiero e l'esempio. L'eurasiatismo e la sfida del multipolarismo' è dedicato alla figlia di Dugin, morta il 20 agosto in un attentato a Mosca. Lo scrittore nel suo intervento via streaming in una sala civica di Cognento, alle porte di Modena, parlerà, in quella che potrebbe essere la prima volta in Italia, dell'attentato alla figlia. Dugin, ideologo ritenuto vicino al presidente Vladimir Putin, di recente è stato destinatario delle sanzioni dell'Unione Europea per aver "giustificato ideologicamente e teologicamente l'annessione della Crimea e la guerra di aggressione della Russia contro l'Ucraina, vedendola come una 'liberazione' dell'Ucraina dall'influenza occidentale".

Ad organizzare l'incontro del 29 ottobre un circolo culturale modenese, 'La terra dei padri'. "Stati Uniti e Nato hanno utilizzato l'Ucraina per cercare lo scontro con la Russia - commenta Fabio De Maio, fondatore del circolo - portando la situazione ad un punto di non ritorno. L'operazione Putin l'avrebbe avviata comunque, a prescindere dalle idee di un filosofo". (ANSA).