"Servono donatori midollo", appello dal Sant'Orsola Bologna

"Mi sono ammalata di leucemia nel 2006 e a quell'epoca non si riusciva a trovare un donatore di midollo osseo. Nel 2012, in seguito a una nuova ricerca, si è trovato un donatore compatibile, una ragazza israeliana della quale non so nient'altro, ma che mi ha salvato la vita". Sotto il voltone del padiglione 19 del Policlinico Irccs Sant'Orsola di Bologna, sede del registro regionale dei donatori di midollo, Alessandra Giorgi racconta la sua esperienza da sopravvissuta a una leucemia. Vicino a lei una ventina di giovani camici bianchi - specializzandi, studenti e infermieri - è in fila davanti al camper/ambulatorio mobile Admo per iscriversi al registro dei donatori tramite test salivare. "C'è bisogno di giovani donatori di midollo", è l'appello che lancia l'assessore regionale alla Salute, Raffaele Donini.

Dopo il crollo del 60% delle iscrizioni in periodo di pandemia si fatica a tornare ai numeri del 2019, con 3.625 nuovi iscritti nel 2022: una cifra già superiore ai 2.859 del 2021, "ma ancora molto, troppo lontana dagli 8.090 del 2019", riflette la presidente Admo Emilia-Romagna Rita Malavolta. "Ci siamo inventati il kit salivare che ora è disponibile in tutte le Regioni, oltre alla realizzazione di un ambulatorio mobile - prosegue indicando il camper Admo alle sue spalle - che consente di raggiungere i luoghi più lontani in Emilia-Romagna".

"Il trapianto di midollo - ricorda la direttrice del programma Terapie Cellulari Avanzate del Sant'Orsola Francesca Bonifazi - rappresenta l'unica speranza per alcune malattie oncologiche", ma tale trapianto può essere effettuato se si trova una persona compatibile con il paziente e disponibile alla donazione di cellule staminali emopoietiche. Solo uno su centomila è il "tipo giusto" di midollo osseo per un paziente con una patologia del sangue. È possibile iscriversi al registro dei donatori se si ha un'età compresa tra i 18 e i 35 anni, un peso di almeno 50 chili e si è in buone condizioni di salute, mentre è possibile donare fino a 55 anni.