Muore investito da un'auto nel Bolognese

(ANSA) - BOLOGNA, 07 OTT - I carabinieri della compagnia di Imola, nel Bolognese, stanno facendo accertamenti per chiarire quanto accaduto ieri sera nelle campagne di Sesto Imolese. In base a quanto si apprende, in via Ladello poco prima delle 21, un'auto, guidata da un 50enne, ha investito un uomo che camminava lungo la strada. L'automobilista si è fermato e ha chiamato i soccorsi, ma per il pedone non c'è stato nulla da fare. L'uomo, al momento, non ha ancora una identità. (ANSA).