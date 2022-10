Alluvione Marche, 23 ottobre concerto beneficenza a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 06 OTT - Un concerto di beneficenza per i territori marchigiani colpiti dalla recente alluvione: è 'Artisti insieme per le Marche', in programma domenica 23 ottobre a Bologna (ore 20.30) all'Oratorio San Filippo Neri. Il ricavato delle vendite dei biglietti - disponibili su www.boxerticket.it - sarà devoluto ai Comuni di Ostra e Barbara, tra i più colpiti e con il maggiore numero di vittime.

Il concerto è organizzato dalla cantautrice Roberta Giallo, marchigiana di adozione bolognese, in collaborazione con il Comune di Bologna, Bologna Unesco City of Music, L'Oratorio Di San Filippo Neri, Musicolor, il Mei-Meeting delle Etichette Indipendenti. Tanti gli ospiti che hanno risposto all'appello gratuitamente e che si esibiranno durante la serata: Angela Malfitano, Beatrice Antolini, Claudia D'Ippolito, Cris La Torre e Rod Mannara, Franz Campi, Giovanni Segreti Bruno, Lovesick Duo, Marcello Romeo, Massimiliano Martines, Milena Mingotti, Mirco Mariani, Nicolas Bonazzi, Roberta Giallo, Roberto Costa, Samuela, Stefano Colli & Giancarlo di Maria, Valentino Corvino, Vince Pastano. Torna per l'occasione ad esibirsi nella sua Bologna anche Mirco Mariani, leader degli Extraliscio, la band punk da balera prodotta da Elisabetta Sgarbi. (ANSA).