Musica: Depeche Mode, concerto a Bologna il 16 luglio 2023

Toccherà anche lo stadio Dall'Ara di Bologna, il 16 luglio, il tour internazionale 2023 dei Depeche Mode - presenti nella Rock & Roll Hall of Fame - che hanno annunciato anche la pubblicazione di nuovo album. Il 'Memento Mori Tour' affiancherà infatti l'imminente 15/o album in studio della band, in uscita la prossima primavera. Dave Gahan e Martin Gore hanno svelato che il tour inizierà con una serie speciale di date limitate alle arene nordamericane a partire dal 23 marzo, prima che la band si diriga in Europa per il tour estivo negli stadi. Il tour toccherà l'Italia per tre date: oltre a Bologna, il 12 luglio lo stadio Olimpico a Roma e il 14 luglio lo stadio San Siro a Milano.

Parlando di 'Memento Mori', Martin Gore ha commentato: "Abbiamo iniziato a lavorare a questo progetto all'inizio della pandemia e i suoi temi sono stati ispirati direttamente da quel periodo. Dopo la scomparsa di Fletch, abbiamo deciso di continuare perché siamo sicuri che questo è ciò che avrebbe voluto, e questo ha davvero dato al progetto un ulteriore livello di significato". Il 'Memento Mori Tour' sarà il 19/o tour dei Depeche Mode e il primo dopo oltre cinque anni.

L'ultima uscita della band, il Global Spirit Tour 2017-2018, è stata la più lunga fino ad oggi ed è stata una delle tournée con i maggiori incassi dell'anno, con la band che ha suonato davanti a più di tre milioni di fan nel corso di 130 spettacoli in Europa e Nord America. (ANSA).