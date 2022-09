Ermal Meta presenta a Cervia il suo debutto letterario

Ermal Meta sarà l'ospite del primo appuntamento, sabato 1 ottobre alla Darsena del Sale di Cervia (Ravenna), di 'La Musica delle Parole-I cantautori raccontano il nostro mondo', rassegna curata da Paola Cevenini e dedicata alla musica e alle presentazioni dei libri scritti da musicisti che si sono confrontati con un linguaggio artistico diverso da quello abituale. Il cantante, autore, polistrumentista e produttore musicale albanese, naturalizzato italiano, dialogherà (ore 17.30) con il giornalista e saggista Pierfrancesco Pacoda.

Artista di respiro internazionale, dopo il suo primo album solista nel 2016 Ermal Meta ha ottenuto premi e riconoscimenti prestigiosi, conquistando i vertici delle classifiche e registrando il tutto esaurito nei tour in Italia e Europa.

"Domani e per sempre" è il suo debutto letterario, pubblicato dalla casa editrice La Nave di Teseo, di Elisabetta Sgarbi, che ha fortemente voluto questo esordio. Il libro racconta una storia di formazione, quella del piccolo Kajan, ambientata nella seconda metà del 900 albanese, una realtà storica poco conosciuta in Italia, che Meta restituisce con la passione di chi ha dovuto lasciare quella terra, ma mantiene salde le sue radici. Kajan, straordinario talento pianistico, guida alla scoperta di un mondo dove il conflitto sembra non abbandonare mai le esistenze dei protagonisti. (ANSA).