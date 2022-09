Moto finisce contro un palo e prende fuoco, morto 21enne

(ANSA) - BOLOGNA, 27 SET - Incidente mortale, intorno alle 17.30, a Borgo Panigale, in periferia a Bologna. Per cause al vaglio della Polizia Locale, una moto, una Ducati, in sella alla quale viaggiava un 21enne italiano, residente in città, è finita contro un palo in viale Alcide de Gasperi, all'altezza di un'area di servizio. Il mezzo e ha poi preso fuoco, per il motociclista non c'è stato nulla da fare.

Sul posto sono intervenuti anche 118, Polizia e Vigili del Fuoco che hanno domato il rogo. Per consentire le operazioni di soccorso, la strada è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia, pesanti le ripercussioni sulla circolazione a Borgo Panigale. (ANSA).