Malgrado divieto avvicina la moglie e la picchia, arrestato

(ANSA) - BOLOGNA, 26 SET - Nel novembre dello scorso anno era stato allontanato dalla casa familiare e gli era stato imposto - su ordine del Gip del Tribunale di Reggio Emilia -il divieto di avvicinamento alla moglie e alla figlia a causa delle minacce di morte e dei maltrattamenti fisici e psicologici nei confronti della donna compiuti anche davanti alla piccola.

Protagonista della vicenda un 42enne reggiano denunciato, con l'accusa di maltrattamenti in famiglia e ora arrestato dai Carabinieri per avere violato quelle disposizioni.

Sabato scorso, infatti, l'uomo ha picchiato a calci e pugni la moglie che era entrata in casa per prelevare degli indumenti personali. Riuscita a fuggire e a lanciare l'allarme al 112, la donna è stata soccorsa dai militari e medicata dai sanitari che hanno riscontrato una prognosi di 5 giorni per le lesioni riportate. Gli uomini dell'Arma hanno rintracciato il 42enne in un vicino parco pubblico: fermato è stato arrestato con l'accusa di violazione dei provvedimenti cautelari e lesioni personali, e ristretto a disposizione della Procura reggiana. (ANSA).