Giornalismo: Dig Festival,assegnati premi dell'edizione 2022

(ANSA) - BOLOGNA, 24 SET - Assegnati al Dig Festival, la kermesse dedicata al giornalismo di inchiesta in corso a Modena, i Dig Awards 2022: i premi ai migliori documentari, inchieste, reportage e podcast selezionati fra le oltre 400 candidature arrivate in Emilia. A vincere per la categoria, 'Investigative Long', è stato il documentario 'Wagner, Putin's shadow army' realizzato da Alexandra Jousset e Ksenia Bolchakova per France Tv: un ritratto del gruppo Wagner, esercito privato di mercenari attivo sul terreno del conflitto tra Russia e Ucraina.

La categoria, 'Reportage Long', è stata vinta da 'Erasmus in Gaza' di Chiara Avesani e Matteo Delbò: la storia di Riccardo, studente di medicina che decide di andare in Erasmus in una zona di guerra, Gaza mentre il premio per la categoria 'Investigative Medium' è andato a 'Nemtsov's Shadow' realizzata da Bbc Eye Investigations, Bellingcat e The Insider: un'indagine che rivela le prove che nell'anno precedente il suo omicidio, l'oppositore russo Boris Nemtsov era stato pedinato da un agente governativo collegato a una squadra segreta di assassini.

'Galaxionauts' di Anna Roch e Stéphane Rybojad, ha vinto nella categoria 'Reportage Medium' con la storia dell'ingegnere Jean-Patrice Keka, che riuscirà a far decollare cinque razzi mentre il premio della categoria 'Short' è stato 'The Dictator's Last Calls', realizzato da Bbc News Arabic: un'esclusiva selezione di registrazioni che si ritiene siano dell'ex presidente tunisino Zine al-Abidine Ben Ali. La categoria 'Audio' ha visto il trionfo del Podcast di Insider 'In Dark Waters': una contro indagine condotta dalle giornaliste Adèle Humbert ed Emilie Denètre sul misterioso caso giudiziario del peschereccio bretone "Bugaled Breizh", affondato nel Canale della Manica il 15 gennaio 2004. Infine, i Dig Pitch hanno visto trionfare il progetto "Mirage: Mesopotamia is in Danger" di Daham Alasaad e Guillaume Perrier mentre il 'Watchdog Award 2022', riconoscimento annuale a chi si batte in difesa della qualità e dell'indipendenza dell'informazione, è andato al collettivo Bellingcat. (ANSA).