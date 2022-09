Mahmood sul palco ma sui social è altrove, 'è un sosia?'

(ANSA) - FERRARA, 16 SET - L'autenticità di un'esibizione dal vivo messa in dubbio da quanto stava avvenendo sui social. Il paradosso della diretta è andato in scena durante la 351/a Fiera di Santa Croce di Codigoro (Ferrara), che ha lasciato alcuni spettatori con un dubbio. Il 10 settembre, nell'ambito del Codishow, è salito sul palco Mahmood, vincitore con Blanco del Festival di Sanremo. Una serata da applausi, se non fosse che, praticamente in contemporanea con l'esibizione, sono state pubblicate alcune storie sul profilo Instagram ufficiale del cantante che mostravano lo stesso all'Arena di Verona.

"Sono stata tempestata di segnalazioni - ha detto alla Nuova Ferrara la sindaca di Codigoro Sabina Alice Zanardi - tanto che ho dovuto contattare i responsabili dell'evento i quali mi hanno assicurato che in realtà le storie erano state registrate".

Nonostante le spiegazioni date, in molti sono rimasti convinti che ad esibirsi sul palco di Codigoro ci fosse in realtà un sosia. "Una situazione a dir poco imbarazzante - spiega ancora la prima cittadina - non si dovrebbero fare errori simili, anche perché non è così semplice poi far cambiare idea alla gente". Le storie sono state rimosse dai canali social, ma non dalla mente di chi ha comprato il biglietto e non riesce a togliersi il dubbio dalla testa.