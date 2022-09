Clima che cambia e rischi su salute, Bologna guida progetto Ue

(ANSA) - BOLOGNA, 13 SET - Malattie cardio-vascolari, problemi respiratori, disturbi derivati dall'eccessiva esposizione ai raggi ultravioletti. Sono alcuni dei principali rischi per la salute dell'uomo connessi alle conseguenze dei cambiamenti climatici. Per affrontarli e offrire soluzioni nasce 'Trigger', nuovo progetto di ricerca europeo guidato dall'Università di Bologna. Finanziato con oltre 10 milioni nell'ambito di Horizon Europe, il progetto coinvolge 22 partner in 15 Paesi che costruiranno insieme un nuovo servizio internazionale di monitoraggio per la protezione della salute globale. Il kick-off meeting a Bologna dal 14 al 16 settembre al complesso di Santa Cristina.

L'orizzonte nel quale nasce il progetto è quello indicato dall'Organizzazione mondiale della sanità, secondo le cui stime entro il 2030 i danni causati dal cambiamento climatico a livello globale sulla salute umana possono essere stimati tra 1,7 e 4 miliardi di dollari. (ANSA).