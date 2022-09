Covid: in Emilia-Romagna oltre 1.300 casi, calano i ricoveri

In Emilia-Romagna sono 1.366 i nuovi casi di coronavirus rilevati su 9.775 tamponi eseguiti nelle ultime 24 ore. Età media dei contagiati 51 anni. Calano i ricoveri: nelle terapie intensive sono ricoverate 29 persone, tre in meno da ieri, mentre negli altri reparti Covid i pazienti sono 817, 48 in meno in 24 ore. Altri tre i decessi segnalati oggi dal bollettino della Regione. Complessivamente i casi di infezione attiva sono 22.783. Il 96% delle persone contagiate è a casa in isolamento perché non richiede cure ospedaliere.