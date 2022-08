Stalker rimesso in libertà, Questore emette foglio di via

Il questore di Ferrara Salvatore Calabrese ha emesso un foglio di via di un anno dal territorio comunale di Portomaggiore per il 44enne pachistano che l'altra sera era stato arrestato dai carabinieri, dopo aver violato un divieto di avvicinamento a una barista che lo aveva denunciato per stalking. era stato subito rimesso in libertà su disposizione dell'autorità giudiziaria, in attesa del processo.

Dal momento che l'uomo era stato arrestato in precedenza anche per resistenza a pubblico ufficiale, per una violenta reazione al controllo quando la donna aveva per la prima volta chiesto l'aiuto delle forze dell'ordine, il Questore ha ravvisato una pericolosità per la sicurezza della collettività del comportamento dell'uomo e ha emesso la misura del foglio di via: il 44enne dovrà rientrare nel comune di Casalecchio (Bologna) dove risulta avere residenza, con obbligo di presentazione all'autorità locale di pubblica sicurezza e divieto di ritorno a Portomaggiore. (ANSA).