Mostra fotografica ricorda Alberto Sordi e i suoi personaggi

È difficile che un attore sfugga all'identificazione con i "suoi" personaggi ed è quindi inevitabile che per il grande pubblico John Wayne sia un cowboy e Peter Sellers uno stralunato commissario di polizia, a prescindere dalle altre figure da loro interpretate. Di Alberto Sordi si è invece detto che in tutti i suoi tantissimi film abbia messo in scena i limiti antropologici, dalla pavidità all'opportunismo, dell'italiano medio di cui sarebbe diventato la più riuscita rappresentazione. Per comprendere tutto ciò la fotografia si dimostra un mezzo di grande efficacia nel sottolineare gesti, posture, sguardi tutti da interpretare. Dal 26 agosto al 6 novembre il Mupac-Museo dei paesaggi di terra e di fiume di Colorno (Parma) dedica a Sordi una mostra fotografica, 'L'umanità fragile', con ingresso libero ogni sabato e domenica, riunendo le immagini scattate sul set di molti suoi film.

Provenienti dall'Archivio della Fondazione 3M, le immagini si soffermano sui primi piani e su situazioni che potrebbero altrimenti sfuggire, e aiutano ad entrare nel suo mondo fatto di personaggi dai nomi quasi onomatopeici - Sasà Scimoni, Ubaldo Impallato, Antonio Mombelli - cui Sordi sa dare vita con una espressività ogni volta ricca di sfumature diverse. Dietro lo sguardo severo del maestro di 'Bravissimo' e quello baldanzoso del maturo provinciale de 'Il diavolo', le espressioni enfatiche dell'incapace imprenditore de 'Il boom' e la normalità tragicamente spiazzata di cui è vittima il protagonista de 'Il mafioso', si nasconde un'umanità fragile che si muove troppo, ride anche quando non dovrebbe, fantastica imprese che non porterà a compimento, obbedisce alle direttive borghesi più convenzionali e comunque non dimentica mai di indossare giacca, camicia e cravatta.

L'esposizione è realizzata in partnership con ColornoPhotoLife, festival fotografico che dal 14 al 16 ottobre proporrà 'radici e nuove frontiere' attraverso un nutrito programma di mostre, workshop ed eventi: il tema dell'edizione 2022, la tredicesima, sarà 'Acqua, fonte di vita'. (ANSA).