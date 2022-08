Nicaragua: Cei, garantire la libertà di culto e opinione

(ANSA) - ROMA, 20 AGO - La Conferenza episcopale italiana esprime solidarietà alla Chiesa del Nicaragua sottoposta a "dure persecuzioni" e lancia un appello affinché nel Paese sia garantita "la libertà di culto e di opinione non solo agli esponenti della Chiesa Cattolica, ma a tutti cittadini". E' quanto scrive il cardinale presidente Matteo Zuppi in un messaggio di vicinanza a mons. Carlos Enrique Herrera Gutiérrez, presidente della Conferenza episcopale del Nicaragua.

Sull'arresto del vescovo di Matagalpa, mons. Rolando José Álvarez Lagos, Zuppi sottolinea: "Si tratta di un atto gravissimo, che non ci lascia insensibili e che ci induce a tenere alta l'attenzione". (ANSA).