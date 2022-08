Covid: in E-R 1.744 casi, calano ancora i ricoveri

(ANSA) - BOLOGNA, 20 AGO - Sono 1.774 i nuovi casi di positività al Coronavirus individuati in Emilia-Romagna nelle ultime 24 ore sulla base di poco più di 10mila tamponi. Continua il calo del numero dei ricoveri: in terapia intensiva ci sono 30 pazienti (due in meno di ieri), mentre negli altri reparti Covid i positivi sono 1.145, 26 in meno di ieri. I casi attivi scendono a 29mila circa, il 95,9% dei quali in isolamento domiciliare.

Si contano però ancora otto morti: fra loro , la più giovane, è una donna di 63 anni morta nel Parmense (ANSA).