Covid: oltre 2mila nuovi casi in E-R, calano ricoveri

(ANSA) - BOLOGNA, 18 AGO - Oltre duemila nuovi casi di positività al Coronavirus nelle ultime 24 ore, ma ricoveri in calo: è questo l'andamento dell'epidemia in Emilia-Romagna, dove si contano ancora 14 morti.

Sulla base di oltre 11mila tamponi, infatti, sono stati individuati 2.291 nuove positività che mantengono i casi attivi attorno a quota 30mila, il 95,8% dei quali in isolamento domiciliare. In terapia intensiva ci sono 38 pazienti (due in meno di ieri) mentre negli altri reparti Covid i positivi sono 1.216 (42 in meno). (ANSA).