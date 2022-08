Covid: in Emilia-Romagna 3.224 nuovi casi, calo dei ricoveri

Sono ancora sopra 3mila i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna (3.224 su poco più di 15.600 tamponi nelle ultime 24 ore), mentre calano i ricoveri Covid ma si contano ancora 15 decessi. Lo comunica il bollettino quotidiano della Regione.

L'età media dei nuovi positivi (che sono quasi il 21% dei tamponi fatti) è di 49 anni. I pazienti attualmente ricoverati nelle terapie intensive dell'Emilia-Romagna sono 43 (-8 rispetto a ieri), mentre i ricoverati negli altri reparti Covid sono 1.505 (-73).

I casi attivi di infezione scendono in regione sotto quota 50mila: sono 49.264, dei quali il 96,8% in isolamento a casa perché non necessita di cure ospedaliere.