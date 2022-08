Ravenna ospiterà la Festa di Rai Radio3, con Piovani e Massini

Dal 29 settembre al 2 ottobre Ravenna ospiterà la 'Festa di Rai Radio3', promossa dalla Rai insieme al Comune e alla Regione Emilia-Romagna, Giunta e Assemblea legislativa in collaborazione con la Consulta degli emiliano-romagnoli nel mondo e l'Ufficio Europe Direct della Regione. 'RavennaInOnda' prevede tre giorni tra spettacolo e informazione, con un'anteprima la sera di giovedì 29, che vedranno alternarsi musicisti, attori, scrittori, giornalisti, storici dell'arte in un caleidoscopio di proposte culturali ad ampio raggio dal Teatro Alighieri.

Tra i nomi di spicco del programma, il premio Oscar Nicola Piovani, Stefano Massini, recente vincitore dei Tony Awards, Antonio Scurati ed Elena Stancanelli, il violoncellista Mario Brunello e la pianista Rita Marcotulli. Inizialmente prevista nel week end del 25 settembre, la manifestazione di Rai Radio3 - che torna in Emilia-Romagna dopo due anni di sospensione per il Covid - è stata spostata nel fine settimana successivo, dal 29 settembre al 2 ottobre, per la concomitanza con le elezioni.

