Arte: due musei bolognesi tra i vincitori del Pac

(ANSA) - BOLOGNA, 03 AGO - Ci sono anche il Mambo - Museo d'arte moderna di Bologna e la Fondazione Rocca dei Bentivoglio di Valsamoggia tra le 18 realtà italiane vincitrici della sezione "acquisizione" del bando "Pac - Piano per l'arte contemporanea", promosso dal Ministero della Cultura. Alle due realtà bolognesi vanno oltre 180mila euro. Grazie a questo riconoscimento, il Mambo potrà aumentare le proprie raccolte, acquisendo opere dei primi anni di attività del museo nella sede della Galleria d'Arte Moderna alla Fiera di Bologna, oltre a manufatti fotografici e audiovisivi delle "Settimane internazionali della performance", che si tennero dal 1977 al 1982. Arriveranno opere e documenti di Silvia Lelli, Franco Vaccari, Enrico Scuro, Emanuele Angiuli, Mario Carbone, Antonio Masotti.

"Essere tra i vincitori dell'edizione 2021 del PAC - commenta il direttore del Mambo Lorenzo Balbi - è particolarmente importante perché consente l'acquisizione di materiali d'archivio che documentano uno dei periodi più vitali della storia artistica del museo e della città di Bologna".

Di una nuova opera si arricchirà lo spazio esterno della Rocca di Bentivoglio di Bazzano, sede anche del museo civico archeologico. Si tratta di un'installazione - bandiera del duo artistico AntonelloGhezzi, dal titolo "I am with you, I have always been with you, don't be afraid", che raffigura una foto digitale scattata in Cile della via Lattea, dedicata ai cittadini di Beirut dopo l'esplosione avvenuta nella città il 4 agosto 2020. Nell'intenzione degli artisti vuole rappresentare la bandiera della via Lattea, quella che chiunque nel mondo potrebbe considerare come propria, immaginando un mondo libero di confini nazionali e politici. "Con questa operazione - commenta Elio Rigillo, direttore della Fondazione Rocca dei Bentivoglio - il museo civico archeologico Crespellani conferma la propria vocazione ad abbinare la collezione antica con una collezione di arte contemporanea; realizzeranno un'opera che vorremmo incidesse nel sentimento collettivo". (ANSA).