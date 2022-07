Progetto Cineteca Bologna tra vincitori bando nazionale

(ANSA) - BOLOGNA, 29 LUG - La Cineteca di Bologna si conferma riferimento didattico a livello nazionale. Un lavoro pluridecennale sull'educazione all'immagine, che viene riconosciuto ancora una volta dai Ministeri della Cultura e dell'Istruzione. 'A scuola di cinema', presentato dalla Cineteca, è infatti uno dei progetti vincitori del bando Progetti di rilevanza nazionale nell'ambito del Piano Nazionale Cinema e Immagini per la Scuola sostenuto dalla Direzione Generale Cinema e audiovisivo del Ministero della Cultura, in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione.

Il progetto coinvolgerà, da settembre a maggio, 370 docenti e 3.200 studenti di 50 scuole di ogni ordine e grado in sei regioni: Emilia-Romagna, Marche, Toscana, Campania, Basilicata, Sicilia. Dopo una prima fase di formazione dedicata a educatori e insegnanti della scuola dell'infanzia e del primo ciclo delle scuole primarie, il progetto prevede la realizzazione di laboratori pratici con docenti e studenti, proiezioni di film della storia del cinema nelle sale cinematografiche partner e incontri con professionisti del settore. Nel corso del progetto, alla sua seconda annualità, verranno realizzati materiali didattici interdisciplinari che saranno messi a disposizione di tutti i docenti che ne faranno richiesta nell'area riservata sul sito di Schermi e Lavagne-Dipartimento educativo della Cineteca.

