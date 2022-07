Auto nel canale, morto nel Ferrarese

(ANSA) - BOLOGNA, 23 LUG - Un uomo di circa 55 anni è morto nel tardo pomeriggio nel Ferrarese, quando la sua auto è uscita di strada ed è finita in un canale, in località Massenzatica del Comune di Mesola. I vigili del fuoco in serata hanno estratto la vettura, una Kia Rio. All'interno il guidatore, privo di vita e senza documenti. I carabinieri, intervenuti per i rilievi, sono al lavoro per l'identificazione. (ANSA).