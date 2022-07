Cultura: 3,8 mln a iniziative, associazioni e istituzioni

Una lunga carrellata di festival, rassegne, incontri e itinerari, declinati tra teatro, musica, poesia, arte, danza e folclore. Hanno risposto al bando regionale, presentando domanda di contributo, complessivamente 238 tra associazioni, organizzazioni e istituzioni culturali (174 sono risultate ammissibili) e 56 Comuni e Unioni di Comuni (44 ammessi): la Giunta ha ora approvato le graduatorie e la quantificazione delle risorse assegnate - per un totale di 3,8 milioni sul 2022 - a sostegno di progetti e iniziative di promozione culturale sul territorio dell'Emilia-Romagna.

Tra gli obiettivi prioritari del bando c'è quello di favorire il recupero e la valorizzazione sia della cultura popolare, della storia e delle tradizioni locali che di altre culture; sostenere la realizzazione di progetti finalizzati a promuovere l'arte contemporanea, la creatività giovanile e la valorizzazione di nuovi talenti; sostenere la diffusione della cultura della legalità e della cittadinanza responsabile; promuovere la realizzazione di progetti integrati, favorendo l'aggregazione fra vari soggetti.

"Queste importanti risorse che andiamo ad assegnare rappresentano una misura concreta per la diffusione e la fruizione delle attività culturali - sottolinea l'assessore regionale alla Cultura, Mauro Felicori - La Regione conferma così il proprio impegno a favore di un mondo, messo a dura prova dalla pandemia, che ha enormi potenzialità per concorrere alla crescita economica del Paese, aumentarne l'attrattività e rafforzarne la 'tenuta' sociale". (ANSA).