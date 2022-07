Scuola: da E-R 800mila euro per i 'Viaggi della memoria'

(ANSA) - BOLOGNA, 19 LUG - Dopo la pausa imposta dal Coronavirus, tornano i 'Viaggi delle Memoria e attraverso l'Europa' promossi dall'Assemblea legislativa della Regione Emilia-Romagna che con un nuovo bando mette a disposizione 800mila euro per i progetti più rilevanti (ne sono attesi un centinaio per un totale di oltre 10mila partecipanti) che potranno ricevere un contributo fino al 60% delle spese sostenute entro la cifra massima di 15mila euro per ogni progetto.

Si tratta di un'attività di collaborazione che, da oltre un decennio, vede l'Assemblea legislativa stanziare risorse per aiutare le scuole che portano i propri studenti a visitare i luoghi simbolo del '900, dai lager alle foibe, dai Balcani alla Berlino divisa in due dalla Guerra fredda.

Gli obiettivi e i contenuti del progetto sono stati presentanti dalla presidente dell'Assemblea legislativa Emma Petitti, e tra gli altri dal direttore generale Leonardo Draghetti.

"In una fase storica come questa, segnata da una emergenza sanitaria e dalla guerra alle porte dell'Europa - ha spiegato Emma Petitti - è fondamentale tenere viva la cultura della memoria, a partire dalle scuole".

Petitti ha sottolineato come "dopo le edizioni del 2020 e 2021 che, nel rispetto delle restrizioni imposte dalla pandemia, hanno visto il finanziamento di progetti di 'Viaggi virtuali' e la realizzazione di materiali di supporto alla didattica per studenti e professori, nel 2022 si tornerà alla preziosa e insostituibile esperienza del 'Viaggio reale' nei luoghi simbolo della storia del Novecento e dell'integrazione europea. Grazie al contributo dell'Assemblea legislativa nel 2019, ultimo anno dei viaggi in presenza, sono stati circa 8.100 i ragazzi e le ragazze che hanno visitato dal vivo i luoghi simbolo delle tragedie del '900". (ANSA).