Strage Bologna: nel manifesto il ruolo della P2 e i Servizi

"La sentenza di primo grado del processo ai mandanti conferma, la strage è stata organizzata dai vertici della loggia massonica P2, protetta dai vertici dei servizi segreti italiani, eseguita da terroristi fascisti". E' questo il messaggio scelto dall'associazione dei familiari delle vittime della strage del 2 agosto 1980 per il manifesto ideato per ricordare il 42/o anniversario dell'attentato, che fece 85 morti e oltre 200 feriti. Lo scorso aprile c'è stata la sentenza di primo grado del cosiddetto processo ai mandanti, che ha visto la condanna all'ergastolo dell'ex di Avanguardia Nazionale, Paolo Bellini, come esecutore materiale della strage, oltre ai tre Nar già condannati in via definitiva e a Gilberto Cavallini, giudicato colpevole in primo grado. Oltre a Bellini la Procura generale ritiene Licio Gelli, Umberto Ortolani, Federico Umberto D'Amato e Mario Tedeschi, tutti deceduti e quindi non più imputabili, i mandanti, finanziatori o organizzatori della strage. (ANSA).