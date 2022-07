Musica: il flauto di Griminelli incanta El Jem in Tunisia

(ANSA) - EL JEM, 17 LUG - La magia del flauto di Andrea Griminelli con il suo Octa Jazz Quartet e i temi più noti di Ennio Morricone hanno incantato il pubblico dell'anfiteatro romano di El Jem, in Tunisia. Il pubblico ha potuto apprezzare il grande talento e la tecnica sorprendente di Griminelli mentre sullo sfondo scorrevano le immagini dei film musicati da Morricone, in una sorta di omaggio al cinema italiano. ha Si è trattato della prima di due date esclusive del suo tour internazionale. Stasera l'artista italiano si esibirà infatti al Festival Internazionale di Hammamet. Griminelli, nato a Correggio, nello stesso paese che diede i natali a Luciano Ligabue, è uno degli artisti più apprezzati al mondo. Flautista di estrazione classica, ha cominciato a studiare musica fin da giovanissimo e ad una tradizionale carriera nell'ambito della musica classica ha affiancato frequenti irruzioni nel mondo della musica leggera. Stimato dai più grandi musicisti internazionali, ha realizzato collaborazioni con artisti del calibro di Pavarotti, Bocelli, Zucchero, Sting, Elton John, James Taylor, Bradford Marsalis e Ian Anderson dei Jethro Tull, con i quali si è esibito nei più prestigiosi teatri di tutto il mondo, Stati Uniti, Londra, Parigi e Mosca, Sud America.

Griminelli è in Tunisia anche grazie all'Istituto Italiano di Cultura e l'Ambasciata d'Italia a Tunisi. (ANSA).