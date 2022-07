The Smile al festival internazionale Ferrara sotto le stelle

(ANSA) - FERRARA, 13 LUG - Piatto forte della ventiseiesima edizione del festival Ferrara Sotto le Stelle, venerdì 15 luglio sbarcherà nella città emiliana The Smile, la band side-project di Thom Yorke e Jonny Greenwood, rispettivamente frontman e chitarrista dei Radiohead, accompagnati dal batterista dei Sons of Kemet, Tom Skinner. Quella di Ferrara sarà la seconda di cinque date italiane, dopo Milano il 14 luglio e prima di Macerata, Roma e Taormina, rispettivamente il 17, 18 e 20 luglio.

La band britannica è reduce da un tour europeo che li ha visti calcare i palchi dei più importanti festival continentali, primo tra tutti il Primavera Sound di Barcellona dove l'acclamazione di pubblico e addetti ai lavori è stata unanime.

Yorke, Greenwood e Skinner presenteranno il primo album del gruppo, A Light for Attracting Attention, uscito lo scorso 13 maggio per XL Recordings: il disco propone un sound di chiara matrice Radiohead ma con ritmi e distorsioni più spinte rispetto agli ultimi lavori della band madre, ed è stato accolto con grande entusiasmo dalle principali riviste di settore come Pitchfork e Rolling Stones, candidandosi fin d'ora tra i potenziali dischi dell'anno.

Ad aprire le date il poli-strumentista americano Robert Stillman, fautore di un jazz molto sperimentale di stampo elettronico, che presenta l'ultimo album What Does It Mean To Be American. La data nella città emiliana è organizzata con la collaborazione del Ferrara Summer Festival e si svolgerà in Piazza Trento e Trieste, ai piedi della Cattedrale ferrarese.

