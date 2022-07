Picchia la moglie davanti alle figlie in casa, arrestato

È stata la figlia di 15 anni in lacrime a telefonare e a chiedere aiuto ai carabinieri mentre in casa il padre, un 49enne di origine marocchina, stava picchiano la madre, 48 anni. Con loro, in quel momento, c'era anche la sorella più piccola di 12 anni. È successo sabato sera in un condominio in zona San Vitale a Bologna.

I militari del nucleo radiomobile, raggiunta l'abitazione, hanno trovato il 49enne, con precedenti alle spalle, in stato di forte agitazione, e la donna ferita. In base a quanto ricostruito, la lite era scoppiata perché la 48enne era intervenuta mentre l'uomo stata redarguendo la figlia 15enne.

Nonostante la presenza dei carabinieri, il 48enne ha continuato a minacciare di morte e a insultare la moglie. L'uomo è stato arrestato per maltrattamenti contro familiari o conviventi. La donna, soccorsa dal 118, è stata accompagnata in ospedale per accertamenti: per lei dieci giorni di prognosi.