Sono 4.371 i nuovi contagi di Coronavirus rilevati in Emilia-Romagna con 10.442 tamponi nelle ultime 24 ore. Aumentano i pazienti ricoverati: nelle terapie intensive sono 46 (+3), negli altri reparti Covid 1.342 (+52). I morti sono 12, persone di età compresa tra 73 e 93 anni. Calano i casi attivi, 75.133 (-1.602), il 98,1% in isolamento a casa. I guariti sono 5.961 in più rispetto a ieri.