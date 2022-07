Covid: in E-R ancora quasi 7mila casi, altri sei morti

Sono ancora quasi 7mila i nuovi casi di coronavirus in Emilia-Romagna - 6.910 - rilevati sulla base di oltre 23.600 tamponi nelle ultime 24 ore. Un dato che però è più basso del 'reale' perché - informa il bollettino della Regione - per un disguido informatico non è stato trasmesso in maniera completa il dato dell'Ausl di Reggio Emilia, che sarà quindi recuperato nei prossimi giorni.

Per quanto riguarda i ricoveri, sono abbastanza stabili le terapie intensive dove ci sono in totale 41 pazienti, tre in meno da ieri. Ancora in crescita i ricoverati negli altri reparti Covid: in totale 1.228, 15 in più. Si registrano sei decessi, fra i quali un uomo di 66 anni in provincia di Modena.

Ad oggi sul territorio i casi attivi di infezione sono 75.385, il 98,3% in isolamento a casa perché non necessità di cure ospedaliere.