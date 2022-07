Chiede di indossare la mascherina, capotreno picchiato

Calci e pugni al capotreno che lo aveva appena invitato ad indossare la mascherina. È successo ieri sera alla stazione di Modena, sul treno 3924m come fa sapere la Cisl in una nota. Il dipendente di Trenitalia/Tper è finito al pronto soccorso, mentre è al vaglio la posizione dell'aggressore. In merito all'accaduto, Aldo Cosenza, segretario generale della Fit Cisl Emilia Romagna, ha detto che è una "situazione indecorosa per un paese civile. È sempre più evidente come le misure finora adottate per garantire la sicurezza di utenti e lavoratori siano del tutto insufficienti".