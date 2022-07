Il Duo Noferini-Rasca al Circolo della Musica di Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 01 LUG - Il nuovo appuntamento della XXXVIII stagione del Circolo della Musica di Bologna, il 3 luglio alle 19 nel cortile del circolo in via Valle Verde 33 a Rastignano, appena fuori città, vede l'unione del violinista Roberto Noferini e del pianista Luca Rasca.

Roberto Noferini, virtuoso irreprensibile (sua una notevole integrale discografica dei 24 Capricci di Paganini eseguita sul violino appartenuto a Ottorino Respighi con corde di budello) e camerista di grande pregio, da oltre vent'anni è impegnato in diverse formazioni musicali e come solista in orchestra. Luca Rasca, dal curriculum ricchissimo di premi in concorsi internazionali e di concerti in tutta Europa, é autore di una importante integrale dell'opera pianistica di Chopin.

Il loro concerto si apre con la spensierata Sonata in sol maggiore Kv 301 di Mozart e col breve Un mot a Paganini di Rossini (dai celebri "Peccati di vecchiaia"), per proseguire col vero Niccolò Paganini delle Variazioni sulla IV Corda sopra i temi del Mosè di Rossini (quindi Paganini che ora omaggia Rossini) e si chiude con la celeberrima Sonata in la maggiore di César Franck, dono di nozze un po' speciale al fortunatissimo sposo amico, il compositore e virtuoso di violino Eugene Ysaÿe.

La Sonata costituisce uno dei maggiori capolavori per violino e pianoforte dell'intera letteratura, al punto che proprio in questa opera di Franck (1822-1890) più di uno studioso ha voluto ravvisare la misteriosa "Sonata di Vinteul" che sigla l'amore di Swann per Odette nella Recherche di Marcel Proust. Un capolavoro di ardore romantico, eleganza francese, narratività ed espressività. (ANSA).