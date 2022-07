Al Cinema Ritrovato il film inedito e censurato su Mussolini

(ANSA) - BOLOGNA, 01 LUG - Un film inedito censurato su Mussolini al Cinema Ritrovato. Domani, alle 17.45, all'Auditorium DamsLab, il festival promosso dalla Cineteca di Bologna presenta 'Accuso Mussolini!', produzione svizzera del 1945, quasi un instant movie realizzato sul finire della Seconda guerra mondiale, utilizzando le immagini girate nel Ventennio per i cinegiornali Luce, ma con l'intenzione di ribaltarne completamente la linea di propaganda fascista per farne invece un film di accusa al dittatore. Tentativo che all'epoca parve tutt'altro che riuscito: una sola proiezione a Ferragosto a Milano e poi il ritiro. Il film finiva per sembrare ancora un lavoro di propaganda.

Da quel momento la pellicola è sparita ma ora grazie al ritrovamento della Cineteca si potrà vedere: "Fingendo di parlare per bocca di un operaio inferocito - ha spiegato Andrea Meneghelli, responsabile dell'archivio film della Cineteca di Bologna - la pellicola organizza il proprio dileggio pescando a man bassa dai cinegiornali Luce, per finire a dilungarsi sugli eventi milanesi e a gioire davanti allo sfogo sanguinario di Piazzale Loreto. Il film viene presentato alla Commissione di censura il 21 agosto 1945. Ma varie recensioni testimoniano che è già stato proiettato al cinema Odeon di Milano, a Ferragosto.

I quotidiani lanciano subito strali avvelenati. Il 25 settembre - ha aggiunto Meneghelli - la Presidenza del Consiglio dei Ministri scrive al Sottosegretariato per la Stampa, informandolo che l'Anpi ha chiesto la censura internazionale. La casa di produzione però è svizzera, e fuori dai confini nazionali l'autorità italiana non può imporre obblighi. Non sappiamo se il film sia stato abbia distribuito all'estero. Tra i documenti della commissione di censura, è ancora protocollato con la classificazione 'sospeso'". (ANSA).