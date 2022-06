Moto: torna a luglio l'11/a edizione della World Ducati Week

(ANSA) - MILANO, 29 GIU - Torna la 'World Ducati Week' dal 22 al 24 luglio al Misano World Circuit 'Marco Simoncelli'.

All'undicesima edizione del raduno internazionale Ducati, parteciperà anche Eicma, l'esposizione internazionale delle due ruote, che ha annunciato che prenderà parte ufficialmente all'evento.

Si tratta di "una straordinaria e imperdibile opportunità per tener viva l'attenzione sul nostro evento e goderci la kermesse insieme a tutti gli appassionati delle rosse di Borgo Panigale, che sono anche fan e visitatori di Eicma" osserva Giacomo Casartelli, Executive Director di Eicma. Il tutto, aggiunge, "in un luogo ricco di significato, dove il cuore batte forte per le moto e, soprattutto, per quel saper fare italiano interpretato con eccellenza da Ducati".

Casartelli annuncia che la collaborazione con il brand italiano prosegua anche durante l'edizione 2022 dell'esposizione internazionale delle due ruote: dall'8 al 13 novembre nei padiglioni di Fiera Milano a Rho, gli appassionati potranno ammirare dal vivo le novità dell'azienda di Borgo Panigale.

Patrizia Cianetti, Marketing and Communication director Ducati, si dice "contenta" di ospitare Eicma alla World Ducati Week. E altrettanto, "è un piacere confermare che Ducati incontrerà nel proprio stand tutti gli appassionati Ducatisti e i propri fan durante l'edizione 2022 dell'Esposizione internazionale delle due ruote". Cianetti racconta che, allo stesso tempo, si continua a valorizzare anche l'approccio digitale con la 'Ducati World Première web series': "Il nostro desiderio è rimanere in contatto con i Ducatisti di tutto il mondo attraverso i canali digitali, sfruttando contemporaneamente questa importante occasione di incontro per offrire la possibilità di ammirare e toccare con mano le nostre moto". (ANSA).