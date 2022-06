Treno fermo sulla Bologna-Rimini, ritardi sulla linea

(ANSA) - BOLOGNA, 25 GIU - Un treno, l'Intercity 609 Bologna-Lecce, è stato fermo dalle 15 alle 18 circa per un guasto alla linea elettrica di alimentazione fra Bologna e Rimini, per la precisione nel tratto fra Forlì e Faenza. La circolazione si svolge quindi a senso unico alternato su un solo binario e tutti gli altri treni hanno accumulato ritardi, in media di 60 minuti, anche perché nei weekend estivi le corse sulla tratta sono potenziate per motivi turistici.

Durante il guasto il treno non si è completamente disalimentato con i servizi a bordo, a cominciare dall'aria condizionata, che sono rimasti in funzione. (ANSA).