'International Jazz & Art Performing', 5 concerti a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 25 GIU - 'International Jazz & Art Performing 5.0 - Cinque incontri musicali dell'estate 2022' è il titolo della rassegna in programma tutti i giovedì, dal 30 giugno al 28 luglio (ore 21), a Zu.Art, giardino delle arti della Fondazione Zucchelli, in vicolo Malgrado a Bologna. Dal 2016, ogni estate la Fondazione organizza rassegne musicali con l'obiettivo di creare importanti occasioni di visibilità in cui i giovani talenti possano relazionarsi con professionisti affermati del mondo della musica. Anche quest'anno gli interpreti protagonisti saranno gli studenti del Dipartimento di Nuove tecnologie e linguaggi musicali del Conservatorio di musica Giovan Battista Martini di Bologna, suddivisi in cinque formazioni jazzistiche.

Gli ensemble saranno tre quartetti e due quintetti composti da voci e strumenti, che vedranno la presenza e la direzione degli artisti jazz Giovanni Amato (tromba), Teo Ciavarella (pianoforte), Giancarlo Giannini (trombone), Joe Pisto (chitarra e canto) e Simone Serafini (contrabbasso). Le esibizioni vedranno inoltre la presenza di ospiti d'eccezione, ulteriori personalità di spicco del mondo jazz come il maestro Piero Odorici (sassofono) e Anthony Pinciotti, batterista di fama con sede a New York. La rassegna, con la direzione artistica e il coordinamento di Simone Serafini, docente di contrabbasso jazz e basso elettrico al Conservatorio, fa parte di Bologna Estate 2022.

In occasione delle serate musicali sarà possibile visitare il progetto espositivo 'In and Out', mostra dei vincitori ABAbo dei Concorsi Zucchelli e delle Residenze d'artista, 2020 e 2021, a cura di Carmen Lorenzetti: in mostra opere realizzate da 14 giovani artisti selezionati tra gli allievi eccellenti dell'Accademia di Belle Arti di Bologna, in molti casi connotate da linguaggi sperimentali, che utilizzano l'immagine in movimento o il suono, in modo da coinvolgere maggiormente lo spettatore in una fruizione multimediale. (ANSA).