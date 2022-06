Basket, Bologna-Milano 84-78: è 2-3 nella serie scudetto

(ANSA) - ROMA, 16 GIU - La Virtus Bologna ha vinto Gara-5 della finale scudetto del campionato di basket, battendo per 84-78 l'Olimpia Milano. La serie è adesso sul 3-2 per il team meneghino. Gara-6 si disputerà a Milano sabato alle ore 20,30.

L'eventuale Gara-7 andrà in scena a Bologna lunedì alle ore 21.

