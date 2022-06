Ragazza denuncia stupro, disposti domiciliari per lui

Il gip del Tribunale di Rimini, Manuel Bianchi, non ha convalidato l'arresto in carcere del muratore 22enne fermato dai carabinieri di Cattolica domenica mattina nel Pesarese per la violenza sessuale di una ragazza di 20 anni, nel parcheggio di una discoteca, ma ha disposto la custodia ai domiciliari. "Il gip per mancanza della flagranza di reato ha ritenuto disporre la detenzione domiciliare del mio assistito - ha spiegato l'avvocato difensore del ragazzo, Marco Defendini del Foro di Pesaro - senza braccialetto elettronico".

Nella notte tra sabato e domenica, secondo la denuncia sporta dalla vittima, il 22enne di origine albanese, dopo aver incontrato la ragazza in discoteca, l'avrebbe invitata fuori a fare due chiacchiere con l'intenzione di approfittarne. Subito dopo il fatto, la ragazza ha chiesto aiuto agli amici che hanno tentato di accerchiare il 22enne chiedendo spiegazioni. Il muratore è infatti anche indagato per lesioni nei confronti di un amico della vittima a cui avrebbe sferrato un pugno per poi scappare. (ANSA).